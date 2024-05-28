Пока вы не уснули: реакция Кремля на слова Столтенберга и смена названия ГИБДД

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В Кремле отреагировали на слова Столтенберга об ударах по России

Ответ на вопрос о мерах РФ в случае разрешения Запада ВСУ бить по территории России знают президент Владимир Путин и военные, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о необходимости позволить Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России являются «абсолютно безответственными и провокационными», добавил пресс-секретарь президента РФ.

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Российская ГИБДД сменила название

ГИБДД в России вернули название Госавтоинспекция, сообщил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. Милиция не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть», — уточнил он.

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ФСБ обвинила США в попытке помешать России в Арктике

Соединенные Штаты и их союзники хотят помешать осуществлению российских проектов в Арктике и милитаризовать регион, считает первый замдиректора — глава Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

«С подачи США и их сателлитов предпринимаются попытки милитаризации региона, создаются юридические, экономические и информационные условия для установления режима свободного судоходства в акватории Северного морского пути и воспрепятствования реализации экономических проектов России», — подчеркнул Кулишов.

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С имущества Блиновской начали снимать арест

Блогер Елена Блиновская погасила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей. Об этом сообщил судья Первого апелляционного суда общей юрисдикции.

«Защита полагает неучтенным судом [первой инстанции] о возмещении Блиновской в бюджет в счет недочисленных налогов более 140 млн рублей», - огласил судья текст апелляционной жалобы защиты блогера, которая просит отпустить Блиновскую из СИЗО, изменив меру пресечения на запрет определенных действий.

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Зеленский рассказал о не очень сильном решении Байдена

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал не очень сильным решение президента США Джо Байдена пропустить «саммит мира» в Швейцарии. Его слова приводит издание «Страна.ua» в Telegram.

«При всем уважении, решение не присутствовать я считаю не очень сильным», — сказал он.

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В России заявили о значительных нефтегазовых доходах бюджета

По итогам первого квартала 2024 года в России зафиксировали резкое наращивание поступлений в федеральный бюджет нефтегазовых и ненефтегазовых доходов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Минэкономразвития (МЭР).

В ведомстве уточнили, что в январе-марте суммарные поступления в бюджет нефтегазовых доходов достигли уровня в 2,9 триллиона рублей. В свою очередь, сверхплановые потоки ненефтегазовых доходов в госказну составили в общей сложности 5,8 триллиона.

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Израильские танки достигли центра Рафаха

© Israel Defense Forces

Несколько танков Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) достигли центра города Рафах в секторе Газа. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает Reuters.

Танки были замечены у мечети Аль-Ауда, городской достопримечательности в самом центре Рафаха, указали собеседники агентства.

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Названы причины падения цен на технику Apple в России

Цена на технику Apple снижаются в России на фоне падения спроса на нее после того, как компания прекратила поддержку российских пользователей.

Об этом рассказал шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн, передает Pravda.Ru.

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Зюганов назвал «самую большую катастрофу» для мира

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил журналистам, что вымирание пчел — «самая большая катастрофа для мира» в настоящее время, передает агентство «Прайм».

Зюганов обратил внимание на то, что в Южном полушарии погибла уже практически половина пчел. По словам политика, майские заморозки в России не повлияли на пчел, так как они их не боятся. Вместе с тем заморозки сильно отразились на сельском хозяйстве в целом, добавил он.

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Аномальную жару пообещали части россиян

Аномальная жара с июльскими температурами до плюс 30 градусов придет в Центральную Россию, на север европейской части страны и в Якутию. Такую погоду части россиян пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

Так, в ночь на 29 мая в Москве ожидается не менее 17 градусов тепла, а в ночь на 30-е — плюс 18-20 градусов. Похожая ситуация ожидается во всей Центральной России, подчеркнул метеоролог.

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