Игроки футбольного клуба «Палестино», играющего в высшем дивизионе Чили, вышли на поле, «держа» за руку пустоту, символизирующую погибших в секторе Газа детей. Видеозапись акции опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Традиционно перед матчем игроки выходят на поле, держа за руку детей. Но футболисты клуба «Палестино», основанного палестинскими иммигрантами в 1920 году, шли вытянув руку и держа «невидимых детей».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. Военные действия сопровождаются масштабными разрушениями, а также гибелью мирных жителей, в том числе и детей.

В апреле центральное статистическое бюро Палестины опубликовало данные о том, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибло не менее 14 350 несовершеннолетних. В свою очередь исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел в марте заявила о том, что в результате боевых действий в секторе Газа умерли более 13 тысяч детей, подчеркнув, что «это поистине ужасающее число».