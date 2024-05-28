Католикоса армян впервые в истории пытались не пустить к мемориалу Сардарапат

Силовики впервые в истории Армении пытались не пустить католикоса всех армян Гарегина II к мемориалу Сардарапат. Об этом сообщает местный портал 24News.

По данным журналистов, телохранитель премьер-министра Никола Пашиняна и «черные береты» образовали живую цепь, пытаясь помешать представителям духовенства попасть в мемориальный комплекс. Уточняется, что в итоге католикос все же смог добраться до места и отдать дань памяти героям Сардарапатской битвы.