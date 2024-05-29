Алиев назвал сроки начала переселения граждан в Ханкенди

Первый этап переселения граждан Азербайджана в город Ханкенди начнется в сентябре этого года, заявил президент республики Ильхам Алиев, чьи слова приводит портал «Азертадж». Глава государства подчеркнул, что первыми участие в репатриации примут студенты и их преподаватели.

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С сентября уже начнется переселение и в Ханкенди. <...> Первыми переедут студенты и их преподаватели. Карабахский университет приступает к деятельности, — заявил Алиев.

Кроме того, лидер Азербайджана высказался о сроках переселения граждан республики в соседний город Агдам. По словам Алиева, оно должно начаться в следующем году.

Ранее политик высказался о вмешательстве нерегиональных стран в дела Южного Кавказа. Алиев назвал его неуместным. По его мнению, это никогда не приносило и не принесет региону пользы. Президент Азербайджана посоветовал лидерам стран, находящихся в тысячах километров от Южного Кавказа, начать выстраивать диалог, если они хотят достичь каких-либо результатов.

До этого Алиев прокомментировал начало делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией, назвав его обнадеживающим. По его словам, это дает надежду на подписание мирного соглашения между Ереваном и Баку.