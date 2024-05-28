В Эстонии призвали все страны Запада разрешить Украине удары по России

Все страны Запада должны разрешить Украине удары по территории России переданным оружием. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает ERR.

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Певкур выступил с заявлением перед встречей министров обороны стран ЕС. Он подчеркнул, что западные партнеры должны разрешить ВСУ использовать западное вооружение в полной мере, в том числе и для ударов по российской территории.

«Искренне надеюсь, что все страны, которые предоставляют помощь, дадут и свое разрешение [на удары]», — заявил глава МО Эстонии.

По его мнению, поставки Украине крылатых ракет Storm Shadow и Scalp не стали эскалацией конфликта.

Ранее Певкур предложил удвоить число тренирующихся в ЕС солдат ВСУ. По его мнению, предложения Евросоюза о подготовке от 40 до 60 тысяч бойцов ВСУ в рамках мониторинговой миссии EUMAM недостаточно.