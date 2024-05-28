Испания получит поддержку арабских стран после признания Палестины

Испания получит поддержку арабских и исламских стран через день после признания Палестины. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на дипломатические источники.

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29 мая Мадрид примет большую делегацию министров иностранных дел стран Ближнего Востока, которые являются членами так называемой Контактной группы по сектору Газа.

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Катара, Иордании, Турции и Палестины, а также генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества встретятся с премьер-министром Испании Педро Санчесом и главой испанского МИД Хосе Мануэлем Альбаресом. Политики обсудят продвижение формулу двух государств, как единственного решения ближневосточного конфликта и шаги для достижения режима прекращения огня в секторе Газа.

Кроме того, в понедельник, 3 июня, Мадрид посетит министр иностранных дел Египта Самех Шукри, который не смог присоединиться ко встрече министров из-за визита в Китай.

«Присутствие арабских и исламских министров в испанской столице станет важной поддержкой решения испанского правительства признать палестинское государство в то время, когда Испания, как Ирландия и Норвегия, являются объектами угроз правительства Израиля», — говорится в материале.

Ранее Санчес заявил, что Испания признает палестинское государство, включая сектор Газа и Западный берег реки Иордан. Также Мадрид признает в стране власть Палестинской национальной администрации (ПНА) со столицей в Восточном Иерусалиме.