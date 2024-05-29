В Польше при попытке скрыться от полиции погиб несовершеннолетний украинец

РАР: в Польше подросток с Украины погиб в ДТП при попытке скрыться от полиции
Подросток с Украины погиб в результате аварии в Гданьске на севере Польши, пытаясь на большой скорости скрыться от сотрудников полиции.
Об этом пишет агентство РАР.
Уточняется, что погибшему было 16 лет, при этом сопровождавший его 17-летний пассажир получил травмы и был госпитализирован, но в итоге также погиб, несмотря на помощь врачей.
По имеющимся данным, подросток гнал на автомобиле Audi по городу со скоростью 150-160 км/час, когда его заметила полиция и потребовала остановиться. Он отказался подчиняться и началась погоня, в ходе которой водитель врезался в дерево.
В ноябре 2023 года в ДТП с автобусом в Польше погибли трое граждан Украины.