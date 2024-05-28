Ирландия признала независимость Палестины

Власти Ирландии признали независимость Палестины, заявил глава ирландского МИД Михол Мартин.

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«Сегодняшнее решение правительства авторизует установление полноценных дипломатических отношений с государством Палестина», — цитирует его ТАСС.

По словам политика, статус дипмиссии Палестины в Ирландии будет повышен до посольства при наличии соответствующего обращения в Дублин.

Ранее стало известно о том, что президент США Джо Байден выступает против одностороннего признания Палестины другими государствами.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что США не смогут сопротивляться давлению в ООН со стороны государств, выступающих за признание палестинской государственности.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла позицию США по признанию Палестины, напомнив о Косове.