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Зеленский: Киев может взять €1,7 млрд от замороженных в Бельгии активов России

Украина в этом году может получить €1,7 млрд от доходов от замороженных в Бельгии российских активов, заявил Владимир Зеленский.

Зеленский назвал возможную для получения Киевом сумму замороженных активов РФ
© globallookpress.com

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе.

«Сегодня мы обсудили, что в этом году Украина может получить €1,7 млрд от доходов от замороженных российских активов», — цитирует «Европейская правда» Зеленского.

Он также отметил, что в настоящее время идёт работа над тем, чтобы на Украине открылся офис бельгийского агентства развития.

Ранее российский министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия даст аналогичный ответ в случае незаконного использования её активов западными странами.

В Госдуме ранее также предупредили ЕС о последствиях использования активов России для оказания помощи Украине.

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