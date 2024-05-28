Зеленский сравнил отсутствие Байдена на «мирном саммите» с аплодисментами Путину

Своим отсутствием на «мирном саммите» в Швейцарии президент США Джо Байден покажет, что поддерживает своего российского коллегу Владимира Путина. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кро в Брюсселе, передает ТАСС.

По мнению Зеленского, отсутствие Байдена на мероприятии будет означать аплодисменты Путину.