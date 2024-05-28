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Зеленский сравнил отсутствие Байдена на «мирном саммите» с аплодисментами Путину

Своим отсутствием на «мирном саммите» в Швейцарии президент США Джо Байден покажет, что поддерживает своего российского коллегу Владимира Путина. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кро в Брюсселе, передает ТАСС.

Зеленский сравнил отсутствие Байдена на «мирном саммите» с аплодисментами Путину
© globallookpress.com

По мнению Зеленского, отсутствие Байдена на мероприятии будет означать аплодисменты Путину.

«Лично аплодировать Путину, причем стоя», — подчеркнул он.
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