Литва и Молдавия решили делиться секретами

Вице-премьер Молдавии Михай Попшой и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис подписали межправительственные соглашения об обмене и взаимной защите секретной информации, а также о техническом и финансовом сотрудничестве. Соответствующее сообщение на своем сайте опубликовал МИД Молдавии.

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Отмечается, что подписание документов состоялось в Вильнюсе. По заверениям внешнеполитического ведомства, соглашения увеличат связь между государственными учреждениями в социальной и экономической сфере.

«Литва является близким партнером нашей страны в продвижении демократии, европейской интеграции и борьбе с гибридными угрозами, за что мы ей очень благодарны. Мы благодарны за то, что литовские власти поддерживают Республику Молдова в реализации проектов, полезных для ее граждан, а также за обмен опытом в области европейской интеграции», — говорится в сообщении МИД Молдавии.

В начале мая президент Латвии Эдгар Ринкевич допустил начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в Европейский союз в июне 2024 года. При этом, по его словам, процесс переговоров будет «чрезвычайно сложным».