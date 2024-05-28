Джо Байден уснул на кладбище

Президент США Джо Байден уснул во время церемонии на Арлингтонском национальном кладбище в День поминовения. Кадры, которые активно расходятся в социальных сетях, опубликовал портал Times Now.

На распространяемой записи видно, что президент США долгое время сидит позади сцены с закрытыми глазами. Через некоторое время он открыл их, потер, и начал всматриваться в зал.

Напомним, что во время выступления на церемонии американский лидер не стал упоминать о Советском Союзе и других союзниках по антигитлеровской коалиции, говоря о победе над Третьим рейхом. Байден подчеркнул, что американцы «высадились на пляже Нормандии, освободили целый континент и буквально спасли мир». Также политик возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата, где покоятся останки свыше 300 тысяч военнослужащих.