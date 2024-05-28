Зеленский раскритиковал не определившихся с саммитом в Швейцарии

Страны, которые не определились с участием в якобы мирной конференции по украинскому вопросу в Швейцарии, хуже, чем враги, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кроо.

«Есть лидеры, которые до сих пор еще не высказались <…>. Если лидеры молчат, это еще хуже, я так считаю. Потому что ты либо за мир, либо за войну», – сказал он.

По мнению Зеленского, лучше знать, что какое-то государство является врагом, чем вообще не иметь никакой мысли насчет него. Он добавил, что если страны молчат, значит происходящее их устраивает, передает ТАСС.

В конференции в Швейцарии намерены принять участие несколько стран Африки, также все еще ожидается ответ от Китая и Бразилии, заявил Зеленский.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как китайско-бразильский меморандум ставит крест на «формуле Зеленского».