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Financial Times: западные компании передумали уходить из России

Западные компании, в том числе Avon Products, французская химическая компания Air Liquide и британская Reckitt (AirWick, Calgon, Cillit Bang, Clearasil, Contex, Durex, Vanish и другие бренды), остались в России, хотя и заявляли, что планируют уйти,

пишет Financial Times. С момента начала украинского кризиса прошло более двух лет, а в России все еще остаются более 2100 транснациональных корпораций, отмечает газета.

FT подчеркивает, что выход с российского рынка для западных компаний становится все труднее, так как Москва «повышает его стоимость». Однако речь идет не только о бюрократических препятствиях - страна также стала еще более привлекательным местом для транснациональных корпораций. По оценкам FT, работу в России продолжают более половины иностранных компаний, присутствовавших на рынке на момент начала конфликта. Покинули РФ 387 компаний, а еще более 1200 компаний либо объявили о сокращении бизнеса в России, либо анонсировали выход с рынка РФ.

В Минобороны Франции не подтвердили отправку инструкторов на Украину

Глава ВСУ Александр Сырский объявил, что подписал документы, разрешающие французским военным инструкторам работать в учебных центрах на Украине. Как сообщает BFMTV, в Министерстве вооруженных сил Франции пока не подтвердили, что отправят своих инструкторов в страну.

Сырский заявил, что приветствует «инициативу Франции по отправке инструкторов на Украину для обучения солдат». Однако во французском министерстве заявили, что окончательное решение еще принято, поэтому не называется дата отправки инструкторов. Там подчеркнули, что обучение солдат на территории Украины - «один из обсуждаемых проектов».

Более 100 миллионов американцев в опасности из-за смерчей

Около 110 миллионов человек на обширной территории США оказались в зоне риска из-за сильного града, ураганных ветров и мощных смерчей, сообщает CNN. В основном речь идет о жителях штатов Миссисипи, Огайо и долины реки Теннесси.

По мере движения непогоды на восток Центр прогнозирования штормов США предупредил о «широкомасштабном ущербе» от стихийных бедствий. Как минимум 23 человека, в том числе четверо детей, стали жертвами торнадо в нескольких американских штатах. Метеорологи предупредили о граде размером больше бейсбольного мяча и разрушительных порывах ветра до 33 метров в секунду. В ближайшее время сильные грозы ожидаются в Вашингтоне (округ Колумбия), Балтиморе, Филадельфии и Нью-Йорке.

The American Conservative: почему вредна поддержка Украины

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей США Хаким Джеффрис раскритиковал как своих коллег-республиканцев, так и большую часть страны за «пропутинскую» позицию из-за нежелания отправлять дополнительную помощь Украине, пишет The American Conservative. Как отмечает издание, Джеффрис, как и многие в руководстве США, не принимает во внимание аргумент, что новая помощь просто продлит конфликт. У Киева нет производственных мощностей и живой силы, которые позволили бы серьезно изменить стратегическую динамику конфликта, подчеркивается в статье.

Россия, в свою очередь, добилась успеха благодаря своему огромному промышленному потенциалу и интеграции разных направлений современного боя в скоординированные наступательные и оборонительные возможности, подчеркивает The American Conservative. Это привело к неуклонному истощению боевых возможностей Киева. Кроме того, из-за масштабных поставок Украине любому будущему геополитическому конкуренту, в первую очередь Китаю, стали видны слабые места западной техники. Также были выявлены недостатки оборонно-промышленной базы США.

Politico: Италия, Германия и Байден против ударов по России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса снять ограничения на украинские удары по территории РФ западным оружием. Эта идея вызывает споры внутри НАТО, сообщает Politico. Многие члены альянса ввели ограничения, поставляя оружие Украине, и запретили Киеву использовать его против целей в России.

Дипломаты рассказали Politico, что против инициативы Столтенберга выступают Италия и Германия. Напряженность по этому вопросу в Европе отражается и на США, где госсекретарь Энтони Блинкен «настаивает на переменах», но президент Джо Байден «более осторожен».