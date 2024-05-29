Спикер парламента Грузии подпишет закон об иноагентах вместо президента

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в среду заявил, что сам подпишет принятый накануне закон "О прозрачности иностранного влияния", поскольку президент страны Саломе Зурабишвили вряд ли станет это делать.

"Сейчас мы ожидаем подпись. Понятно, что с большой степенью вероятности она не подпишет его. Соответственно, этот закон подпишу я", - приводит его слова на пресс-конференции в Тбилиси агентство ТАСС.

Во вторник парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента страны в отношении законопроекта об иноагентах. По закону, после этого он должен быть еще раз предоставлен на подпись президенту, и если она вновь откажется это сделать, его подпишет спикер парламента.

Ранее в США и ЕС резко высказались против принятия "скандального" закона, по которому СМИ и НКО всего навсего нужно будет регистрироваться в специальном реестре, если они получают более 20% финансирования из-за рубежа.

Вашингтон даже ввел визовые санкции против грузинских депутатов, а госсекретарь Энтони Блинкен пообещал "пересмотреть отношения" между Вашингтоном и Тбилиси.