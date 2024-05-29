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Спикер парламента Грузии подпишет закон об иноагентах вместо президента

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в среду заявил, что сам подпишет принятый накануне закон "О прозрачности иностранного влияния", поскольку президент страны Саломе Зурабишвили вряд ли станет это делать.

Спикер парламента Грузии подпишет закон об иноагентах вместо президента
© Российская Газета

"Сейчас мы ожидаем подпись. Понятно, что с большой степенью вероятности она не подпишет его. Соответственно, этот закон подпишу я", - приводит его слова на пресс-конференции в Тбилиси агентство ТАСС.

Во вторник парламент Грузии большинством голосов преодолел вето президента страны в отношении законопроекта об иноагентах. По закону, после этого он должен быть еще раз предоставлен на подпись президенту, и если она вновь откажется это сделать, его подпишет спикер парламента.

Ранее в США и ЕС резко высказались против принятия "скандального" закона, по которому СМИ и НКО всего навсего нужно будет регистрироваться в специальном реестре, если они получают более 20% финансирования из-за рубежа.

Вашингтон даже ввел визовые санкции против грузинских депутатов, а госсекретарь Энтони Блинкен пообещал "пересмотреть отношения" между Вашингтоном и Тбилиси.

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