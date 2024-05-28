Лидеры Евросоюза все больше склоняются к тому, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц не должны оставаться у руля европейского сообщества. Об этом пишет Politico. Российская газета

СМИ отмечает, что в Шольце и Макроне видят в ЕС «хромых уток», которые фактически доживают свой срок на посту. Деловая газета «Взгляд»

Politico отмечает, что способность обоих лидеров оказывать влияние внутри ЕС сильно пострадала от их прохладного отношения друг к другу, расхождения их позиций по вопросам энергетики и по Украине, а также из-за экономической слабости их собственных стран. По оценкам экспертов, такое неблагоприятное сочетание факторов может серьезно подорвать авторитет Шольца и Макрона накануне переговоров о назначении на высшие посты внутри Евросоюза после выборов в Европейский парламент, которые пройдут 6-9 июня. ТАСС