НАТО не планирует становиться участником конфликта на Украине и направлять туда военных. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.

Такое заявление Столтенберг сделал в Брюсселе перед заседанием глав Минобороны стран ЕС.

«Мы не собираемся становиться частью конфликта, направлять свои силы или как-либо участвовать в военных действиях. Но мы имеем право помогать Украине защищать себя», - подчеркнул он.

По словам Йенса Столтенберга, он продолжает выступать за отмену ограничений на использование Киевом западных вооружений для нанесения ударов по территории России, так как это «уже не наше оружие, а оружие Украины». При этом генсек признал, что такое разрешение должно быть «национальным решением» стран альянса.

Ранее генсек НАТО призвал союзников по альянсу снять запреты на удары ВСУ западным оружием по объектам инфраструктуры на территории России. После чего вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини призвал Йенса Столтенберга уйти в отставку или извиниться, так как он не имел право говорить от имени итальянцев.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров обвинил Столтенберга в превышении полномочий, усомнившись в том, что генсекретарь НАТО имел право на такие заявления.