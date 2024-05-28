В МИД Польши объяснили ограничения для российских дипломатов

Ограничения в перемещении российских дипломатов на территории Польши связаны с диверсиями в стране. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Павел Вроньский. Газета.Ru

«Мы не русофобичны. Мы прагматичны. Если появляются сигналы, что некоторые акты диверсий в Польше связаны с деятельностью российского государства, то польская сторона, польские власти обязаны отреагировать», — сказал дипломат, не уточнив, были ли конкретно случаи диверсий. Lenta.ru

27 мая министр иностранных дел страны Радослав Сикорский заявил, что Польша вводит ограничения на передвижение российских дипломатов по территории страны. «Российские дипломаты смогут перемещаться в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы — в границах своих регионов», — объяснил Сикорский. Он добавил, что ограничения не затронут российского посла. Ura.Ru