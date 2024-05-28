Польские солдаты подверглись атаке копьем и разбитой бутылкой

Неподалеку от деревни Дубиче-Церкевне у границы с Белоруссией на польских солдат напали с камнями, копьем и разбитой бутылкой, пишет RMF24.

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«Мигрант ранил ножом солдата Войска Польского на границе с Белоруссией. Несколькими часами ранее на пограничников напали другие иностранцы. Один из них был ранен разбитой бутылкой, а другой — копьем, сделанным из палки с прикрепленным к ней ножом», — сообщает издание.

Польские пограничники заявили, что около 50 человек хотели незаконно пересечь границу. Когда мигрантов начали останавливать, в польских солдат полетели ветки деревьев и камни.

Отмечается, что один человек был ранен, после чего его доставили в больницу. Сейчас, подчеркивает издание, его жизни ничего не угрожает.

Ранее замминистра обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава к 2028 году планирует завершить проект «Восточный щит» по укреплению границы с Россией и Белоруссией.