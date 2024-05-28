Венгрия не поддержит избрание фон дер Ляйен на новый срок

Будапешт не поддержит избрание нынешней главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на новый срок, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. News.ru

«Я не знаю, чьей поддержки она ищет [Урсула фон дер Ляйен], но нашу поддержку она ищет напрасно, - приводит его слова агентство Agerpres. - <...> В последние пять лет Европа постоянно страдала, переходила от кризиса к кризису. Европейский кризис был лишь усилен Еврокомиссией, но не урегулирован». ТАСС

По его словам, Еврокомиссия, включая Урсулу фон дер Ляйен, несет ответственность за ухудшение жизни европейцев. RT на русском