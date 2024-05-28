Боррель посетовал на проблемы с реализацией обещанной помощи Украине от ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) сталкивается с проблемами в вопросах реализации обещанной Украине военной помощи, в частности, с поставкой боеприпасов по инициативе Чехии. Его слова приводит РИА Новости.

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«К сожалению, все продвигается медленнее, чем ожидалось. Инициатива была запущена в конце февраля, сейчас мы в конце мая, и мы говорим сейчас о том, что к концу июня будут поставлены порядка 80 тысяч боеприпасов», — заявил Боррель.

По его словам, такое развитие событий показывает, что между обещаниями и делами у Евросоюза есть «некоторые проблемы».

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что первые поставки снарядов на Украину в рамках чешской инициативы намечены на конец мая — начало июня.

17 апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил, что Украина в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов может получить 1,5 миллиона артиллерийских снарядов. Позже политик пояснил, что Прага оказывает военную помощь Киеву, потому что боится повторения Пражской весны.