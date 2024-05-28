Милей сменил премьера Аргентины и расформировал МВД

Президент Аргентины Хавьер Милей сменил премьер-министра республики, новым главой правительства назначен Гильермо Франкос, до этого он возглавлял МВД, сообщает офис лидера страны в соцсети X. Занимавший позицию премьера Николас Поссе уволился. Из-за этих кадровых перестановок министерство внутренних дел лишится статуса ведомства и будет расформировано в секретариат под руководством Франкоса.

Офис президента сообщает, что Николас Поссе представил заявление об отставке с поста председателя правительства. Гильермо Франкос займет пост главы кабинета министров, ― сказано в публикации.

В конце апреля около 800 тысяч аргентинцев приняли участие в протестной акции в столице страны Буэнос-Айресе из-за решений властей в сфере образования. Уточняется, что причиной для маршей послужило уменьшение финансирования соответствующей отрасли. Эти шаги принимаются в рамках предвыборного обещания Милея о шоковой терапии для стабилизации экономики страны.

До этого Хавьер Милей объявил, что в Аргентине прекратило свою деятельность единственное новостное государственное агентство. По его словам, причиной стала «пропаганда идей» его политических оппонентов.

Новоизбранный глава южноамериканской страны почти одновременно запустил 366 реформ. Он заявил о планах закрыть аргентинский Центробанк, заменить песо на американские доллары, провести приватизацию ряда госкомпаний, а еще недавних союзников, Бразилию и Китай, заменить на США и Израиль. С Россией новый аргентинский лидер тоже работать не захотел.