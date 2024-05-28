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Премьер Чехии допустил применение поставленного оружия вне территории Украины

Использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) поставленного оружия вне территории республики логично. Применение западного вооружения допустил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает Reuters.

Премьер Чехии допустил применение поставленного оружия вне территории Украины
© globallookpress.com

Выступая в преддверии встречи лидеров Европейского союза (ЕС) в Праге, политик подтвердил, что первые поставки боеприпасов, закупленных в рамках возглавляемой Чехией инициативы, поступят в Украину в июне.

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