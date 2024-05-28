Министры обороны ЕС обсудят снятие запрета для ВСУ на удары по территории РФ

Во вторник, 28 мая, пройдет совещание министров обороны стран Евросоюза, на котором будет обсуждаться возможность снять запрет для вооруженных сил Украины (ВСУ) на удары по территории России западным оружием. Об этом сообщил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Газета.Ru

«Стоит вопрос о снятии ограничений по использованию оружия по целям внутри российской территории, который сегодня поставит генеральный секретарь НАТО Столтенберг. Некоторые страны принимают такие решения. Мы обсудим этот важный вопрос», — заявил Боррель. Lenta.ru

По данным Politico, Германия и Италия выступили против использования Украиной западного вооружения для нанесения ударов по военным объектам в России. RT на русском