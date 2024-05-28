Власти Папуа-Новой Гвинеи опасаются схода еще одного масштабного оползня

Власти Папуа-Новой Гвинеи опасаются схода второго оползня. Как сообщает AP со ссылкой на руководителя миссии ООН по организации миграции в стране Серхана Актопрака, из опасной зоны могут эвакуировать 8 тысяч человек.

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Напомним, что накануне более двух тысяч человек оказались погребены под землей в результате схода массивного оползня на деревню Ямбали в центральном районе страны. В ООН заявляли, что около 150 домов накрыло слоем грязи и камней толщиной от 6 до 8 метров. В Национальном центре по реагированию на чрезвычайные ситуации сообщали, что стихийное бедствие вызвало разрушение строений и приусадебных участков, а также нанесло ощутимый удар по логистической системе страны.

Ахтопрак подчеркнул, что по текущим прогнозам экспертов, в пострадавшем регионе может сойти еще один оползень. В таком случае общее число пострадавших может превысить 6 тысяч человек.

«Если эту массу обломков не остановить, если она продолжит двигаться, она может набрать скорость и уничтожить другие общины и деревни ниже по горе», — пояснил чиновник ООН.

Он также заявил, что его беспокоит возможное распространение заболеваний. Тела погребенных под землей начинают разлагаться, а на пострадавший от стихийного бедствия участок все еще течет вода: это может привести к вспышке инфекций.