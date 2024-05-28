В Венгрии рассказали, поддержат ли переизбрание Урсулы фон дер Ляйен в ЕК

Венгрия не поддержит переизбрание на новый срок главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Я не знаю, чью поддержку ищет (Урсула фон дер Ляйен. — RT), но на нашу поддержку она рассчитывает напрасно. Думаю, здесь стоит принимать решение, основываясь на опыте и результате её деятельности», — цитирует его РИА Новости.

Чиновник напомнил, что Европа на протяжении последних пяти лет страдала, переходя от одного кризиса к другому. По его словам, Еврокомиссия, включая Урсулу фон дер Ляйен, несёт ответственность за ухудшение жизни европейцев.

По данным газеты El País, Евросоюз накопил долг перед государствами-членами на сумму €7,16 млрд за передачу оружия Киеву.

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал перевести экономику ЕС на военные рельсы.