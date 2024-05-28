Конфликт на Украине закончится тогда, когда России предоставят четкие гарантии о том, что Украина будет нейтральным государством. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

"Закончится конфликт. Что будет дальше? Он закончится тогда, когда Россия получит железные гарантии, что Украина будет нейтральным государством", - отметил он.

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По мнению бывшего премьера Украины, украинский конфликт начался из-за расширения НАТО на восток. Военно-политический блок стремился приблизиться на расстояние 300 км до Москвы, когда подлетное время ракеты до Москвы составляет несколько минут.

Как отметил Азаров, пока идут боевые действия, никто разговоров проводить не будет о вступлении Украины в НАТО. При этом он усомнился в целесообразности вступления страны в Североатлантический альянс.

"НАТО что нам повысит благосостояние людей или позволит развить страну?" - задался вопросом Азаров.

До этого президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Соединенные Штаты и Европейский союз два года назад не позволили заключить мирный договор между Россией и Украиной, а также продолжают войну, чтобы оправдать доходы производителей оружия.

17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине с представителями разных государств, в том числе и с украинскими властями.