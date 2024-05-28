Польша задумалась об отправке военных на Украину

Глава МИД Польши не исключил отправку польских войск на Украину
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил отправку военнослужащих армии страны на Украину. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики заявил в интервью газете Gazeta Wyborcza.
"Мы не должны исключать никакие варианты", - ответил Сикорский на вопрос журналиста издания, отправил бы он польские войска на Украину.
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Дипломат уже не раз выражал поддержку инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, который предлагал направить сухопутные войска западных стран на украинскую территорию. В то же время недавно на Лондонской конференции по безопасности Сикорский отметил, что союзникам Киева не стоит этого делать, ограничившись его финансовой поддержкой и поставкой туда оружия.
По утверждению Сикорского, которое он высказал в интервью газете El País, Запад находится "в состоянии войны" с российскими властями с 2011 года. Отвечая на вопрос о том, почему с 2011 года, глава МИД Польши связал это с якобы позицией Москвы о причастности Запада к протестам в РФ.
Министр отметил, что Польша собирается "физически укрепить" свою границу.
"Не только против нелегальной иммиграции, но и против военных угроз", - добавил он.
26 февраля Макрон заявил, что идея об отправке сухопутных войск стран Запада на Украину обсуждалась на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако подобного сценария в будущем исключать нельзя. Польские власти, в том числе президент Анджей Дуда и глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, неоднократно подтверждали отсутствие у Варшавы намерения отправлять польских военнослужащих на помощь Киеву.