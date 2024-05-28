Польша задумалась об отправке военных на Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил отправку военнослужащих армии страны на Украину. Об этом глава внешнеполитического ведомства республики заявил в интервью газете Gazeta Wyborcza.

"Мы не должны исключать никакие варианты", - ответил Сикорский на вопрос журналиста издания, отправил бы он польские войска на Украину.

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Дипломат уже не раз выражал поддержку инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, который предлагал направить сухопутные войска западных стран на украинскую территорию. В то же время недавно на Лондонской конференции по безопасности Сикорский отметил, что союзникам Киева не стоит этого делать, ограничившись его финансовой поддержкой и поставкой туда оружия.

По утверждению Сикорского, которое он высказал в интервью газете El País, Запад находится "в состоянии войны" с российскими властями с 2011 года. Отвечая на вопрос о том, почему с 2011 года, глава МИД Польши связал это с якобы позицией Москвы о причастности Запада к протестам в РФ.

Министр отметил, что Польша собирается "физически укрепить" свою границу.

"Не только против нелегальной иммиграции, но и против военных угроз", - добавил он.

26 февраля Макрон заявил, что идея об отправке сухопутных войск стран Запада на Украину обсуждалась на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако подобного сценария в будущем исключать нельзя. Польские власти, в том числе президент Анджей Дуда и глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, неоднократно подтверждали отсутствие у Варшавы намерения отправлять польских военнослужащих на помощь Киеву.