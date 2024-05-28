Самолет загорелся при взлете в аэропорту Чикаго

Самолет Airbus A320, выполнявший рейс в Сиэтл, прервал разгон перед взлетом в аэропорту Чикаго из-за возгорания двигателя. Об этом со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации сообщает ABC 7.

Сообщение о проблемах с двигателем поступило до того, как самолет оторвался от взлетно-посадочной полосы, он был отбуксирован к воротам в сопровождении пожарной бригады.

Жертв и пострадавших в результате инцидента не было. Всех 148 пассажиров пересадили на другой рейс.

По данным авиакомпании United Airlines, задержка рейса для пассажиров была минимальной. А пожарная служба и медицинский персонал встретили самолет из соображений безопасности, пишет news18.

Ранее двенадцать человек пострадали в результате попадания лайнера авиакомпании Qatar Airways в зону сильной турбулентности. Инцидент произошел во время перелета из Дохи в Дублин 26 мая.