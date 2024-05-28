Правительство Испании раскололось из-за «непрозрачного» соглашения с Украиной

Решение Испании направить Украине военную помощь в размере 1,1 миллиарда евро привело к глубокому расколу в прогрессивном коалиционном правительстве страны. Об этом сообщает Euractiv.

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Крайне левый представитель движения Sumar и министр культуры Испании Эрнест Уртасун раскритиковал партию премьер-министра страны Педро Санчеса PSOE за «непрозрачное» соглашение. Он призвал главу правительства вынести планы по отправке оружия в Украину на парламентское голосование, заявив, что зеленый свет был дан с даже без консультации со своей партией.

«Отсутствие прозрачности несерьезно, когда речь идет о таком важном вопросе, как оборона», — заключил он.

Санчес, в свою очередь, ответил, что «меморандум о взаимопонимании» необязательно должен быть одобрен парламентом, в отличие от международного договора.

Кроме того, левая партия Podemos также высказалась против предоставления большего количества испанского оружия Вооруженным силам Украины. Организационный секретарь партии и Пабло Фернандес подчеркнул, что это «чрезвычайно серьезно», потому что это означает «полное участие в этом режиме войны».

Глава оппозиции и лидер испанской Народной партии (Partido Popular) Альберто Нуньес Фейхоо обрушился с критикой в ​​адрес Санчеса за то, что тот не информировал парламент. Однако уточняется, что Partido Popular поддерживает решение премьера.

Ранее Санчес объявил о предоставлении Киеву крупного пакета военной помощи в 2024 году. Также по итогам встречи премьер и президент Украины Владимир Зеленский подписали соглашение о безопасности.