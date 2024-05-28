СМИ: Байден паникует перед выборами президента

Последние действия президента США Джо Байдена говорят о его панических настроениях на фоне низких рейтингов в преддверии выборов главы государства. Об этом пишет обозреватель газеты USA Today Ингрид Жак.

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Президентские выборы в США пройдут в ноябре 2024 года. Главными претендентами на победу являются бывший президент США Дональд Трамп и действующий американский лидер Джо Байден. При этом 81-летний Байден уже является самым старым президентом США и опросы показывают опасения избирателей по поводу того, что в случае своего переизбрания он может не дожить до конца второго президентского срока.

При этом рейтинг Байдена продолжает падать и недавний опрос Reuters/Ipsos показал, что его действия одобряют всего 36% американцев, однако сам он убеждает публику и спонсоров в том, что имеет хорошие шансы на победу, отмечает Ингрид Жак.

«Несмотря на жизнерадостное отношение Байдена к своим ставкам, его действия выдают то, что он на самом деле чувствует: панику», - отмечается в статье.

Обозреватель считает, что ряд мер, о которых уже объявил американский лидер, просто «кричат о его неуверенности». Среди них – высвобождение 1 млн баррелей бензина из Северо-Восточного резерва стратегических запасов и новый этап списания студенческих долгов.

«На самом деле эти выборы превратились в референдум о действующем президенте, и избирателям не нравится то, что они увидели. Оскорбительно, что Байден думает, что может компенсировать четыре года провальной политики взятками в год выборов», - констатировала колумнист.

Ранее результаты опроса общественного мнения от аналитической организации Rasmussen Reports показали, что 57% жителей США считают, что Белый дом тратит слишком много денег на помощь другим странам.