Российские Вооруженные силы в ближайшее время якобы могут оказаться на территории Европы. Об этом в рамках своего выступления в Дрездене заявил президент Франции Эммануэль Макрон, его слова приводит немецкая газета Tagesspiegel.

© Газета.Ru

"Россия может быть здесь (в Европе. – прим. ред.) завтра", - считает французский лидер.

Макрону посоветовали готовиться к победе России на Украине

Как отмечает издание, Макрон вместе с тем настоятельно призвал к усилению поддержки Украины и укреплению европейской обороны.

До этого сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич посоветовал Макрону готовиться к победе России на Украине. По словам Кастюкевича, Макрон использует "риторику нагнетания" в заявлениях по Украине. На Западе используют такого рода риторику для "распила" военных бюджетов, добавил сенатор.