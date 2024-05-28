Папа Римский попросил епископов не обучать гомосексуальных* семинаристов

Папа Римский Франциск назвал некоторые семинарии «центрами гомосексуализма»* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ) и попросил не принимать на обучение в священники молодых людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией*. Как сообщает газета La Repubblica со ссылкой на сразу несколько источников, об этом он сказал во время обращения к итальянским епископам на ежегодной ассамблее.

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С 2005 года действует запрет на прием лиц, «практикующих гомосексуальность* и поддерживающих гей-культуру*», в учебные заведения по подготовке духовенства. Правило подтвердил и действующий папа в 2016 году, следуя установкам своего предшественника Бенедикта XVI. Несмотря на это оно нередко игнорировалось: католическим священникам требуется соблюдать обет целомудрия, а потому людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией* могли принимать под предлогом отказа от «мирских удовольствий».

Издание отмечает, что недавно римской семинарии, также известной как папская за свою близость к Ватикану, возник скандал гомосексуального* характера. В один момент правоохранительные органы даже завели дело о развращении и склонению к связи несовершеннолетнего, однако в конечном счете его закрыли.

Вместе с тем недавно Ватикан допустил благословление представителей сексуальных меньшинств* и допуск к таинствам. Однако представители церкви подчеркивают, что речь не идет о признании или заключении в храмах однополых браков* — согласно церковным догмам, им остается лишь союз между мужчиной и женщиной.

* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ