Кедми обвинил Запад в попытке спровоцировать кризис в России

Спустя два с лишним года санкционной борьбы Запада против России, обеим сторонам противостояния стало ясно, что ключ к победе находится в экономической плоскости.

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Об этом рассказал известный израильский политолог Яков Кедми, сообщает ИА DEITA.RU.

В программе на YouTube-канале «Вальдман Line» эксперт объяснил, что западный истеблишмент уже пришёл к окончательному выводу о том, что без создания в РФ серьёзного внутреннего кризиса, ему не удастся сломить российское сопротивление.

В этой связи, как полагает политолог, тамошний истеблишмент начал вынашивать план вызов в России серьёзных финансовых неурядиц. Вероятнее всего, как считает эксперт, Запад приложит все свои усилия в направлении роста в стране инфляции.

Добиться этого можно всего одним единственным образом — вынудить высшее политическое руководство РФ прибегнуть к механизму постоянной эмиссии. Если российский ЦБ начнёт печатать большие объёмы рублей для латания дыр в бюджете, Запад будет считать, что он достиг своей цели.

Как отметил эксперт, люди, заставшие дефолт 1998 года, очень хорошо представляют себе тот самый кризис, начало которого пытается вызвать в России Запад. Цель США и Европы — сделать так, чтобы власти РФ начали закидывать все свои проблемы в экономике ничем не обеспеченными деньгами.

В этот самый момент в стране начнёт бурным цветом расти инфляция, продукты будут дорожать день ото дня, а зарплаты и сбережения граждан будут стремительно обесцениваться. Это и есть тот самый кризис, которого добивается западная сторона.

Именно по этой причине, как обратил внимание Кедми, Путин регулярно хвалит усилия главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, ключевой задачей которого является сдерживание инфляции. Нынешнее руководство регулятора также строго выступает против дополнительной эмиссии.

Ровно до тех пор, пока действующая управленческая команда обеспечивает стабильную макроэкономическую обстановку в России, Путин не будет проводить чистку элиты, считает политолог. Российский лидер прекрасно отдаёт себе отчёт в том, какой кризис в России пытается вызвать Запад и поэтому он не допустит развитие событий по выгодному США и ЕС сценарию, заявил эксперт.