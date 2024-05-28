Президент Латвии высказался о нанесении Украиной ударов по России

Президент Латвии не видит причин препятствовать Украине наносить удары по территории РФ
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс не видит причин, по которым Украина могла бы отказаться от нанесения ударов по территории России. Об этом он сообщил в интервью телекомпании CNN.
Как сказал Ринкевичс, "нет причин" препятствовать Киеву. По его мнению, российские военные успехи являются "следствием <...> неспособности [Запада] обеспечить Украину оружием и введения ограничений" на его применение.
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Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью журналу The Economist предложил союзникам по альянсу вновь рассмотреть вопрос о том, должна ли украинская сторона иметь возможность наносить удары с помощью западного оружия по военным объектам, расположенным на признанной на международном уровне территории РФ. При этом на сессии Парламентской ассамблеи НАТО он заявил, что войск государств - членов альянса не должно быть на земле или в небе Украины, иначе удержать блок вне конфликта будет очень сложно.