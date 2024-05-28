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Николас Мадуро обвинил США и ЕС в срыве мирных переговоров России и Украины

Глава Венесуэлы заявил, что конфликт на Украине продолжается, чтобы оправдать крупные доходы производителей вооружений, сообщает издание «Говорит Москва».

По его словам, проект договора был готов к подписанию, но правительство США и элиты Европейского союза отдали приказ не подписывать его.

Антонов: США ведут курс на принижение решающей роли СССР в сокрушении фашизма

Американская администрация занимается принижением и дезавуированием роли СССР в сокрушении фашизма, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова.

Так он отреагировал на высказывания президента США Джо Байдена. По словам дипломата, нет в мире ни одной страны, которая вынесла больше, «чем мы в борьбе с гитлеровской Германией и ее сателлитами».

Выступая 27 мая Байден не стал упоминать о СССР и других союзниках по антигитлеровской коалиции, когда говорил о победе над фашистской Германией.

Захарова прокомментировала инцидент с супругой Макрона в Берлине

Супруги лидеров Франции и ФРГ смеялись, когда посещали мемориал жертв Холокоста, сообщила в Telegram официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Так дипломат отреагировала на инцидент, когда женщины «захохотали» во время посещения мемориала в Берлине.

«Для семьи Шольца, похоже, это стало традицией — смеяться при слове „геноцид“. Именно так поступил Олаф Шольц, когда его спросили об истреблении жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны киевского режима», — указала Захарова.

В ФСБ рассказали об особой активности украинских ДРГ во время выборов в России

Диверсионно-разведывательные группы Украины наиболее активно пытались проникнуть на территорию РФ во время кампании по выборам президента России, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление глава Пограничной службы ФСБ РФ генерала армии Владимира Кулишова.

По его словам, предотвращены неоднократные попытки вооруженного вторжения украинских боевиков в приграничные районы Белгородской и Курской областей.

Отмечается, что в ходе боевых столкновений на госгранице диверсанты понесли существенные потери в живой силе и военной технике.

На окраине Часова Яра уничтожили пехоту ВСУ

На восточной окраине Часова Яра уничтожена группа пехоты противника, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Минобороны России.

Десантники обнаружили опорный пункт с украинскими солдатами при помощи воздушной разведки, после чего передали координаты на пункт управления артиллерией. Затем был нанесен удар.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что сейчас идут бои за южную часть Часова Яра. По его словам, Россия полностью возьмет под контроль этот населенный пункт в ближайшее время.