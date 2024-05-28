Названы последствия отсутствия Байдена и Си Цзиньпина на конференции по Украине

Отсутствие китайского лидера Си Цзиньпина и американского президента Джо Байдена на предстоящей конференции по Украине в Швейцарии станет сигналом, как для Запада, так и для Глобального Юга, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление киевского политолога, директор Украинского института политики Руслана Бортника.

По его словам, в заявлениях ряда представителей украинских властей можно почувствовать долю обиды из-за того, что президент США, скорее всего, не посетит мероприятие. Отмечается, что отсутствие Байдена — сигнал для стран западного мира, а отсутствие Си Цзиньпина — сигнал для стран Глобального Юга. Так эксперт прокомментировал утверждения Владимира Зеленского о якобы 80 странах, готовых принять участие в саммите. Бортник указал, что многие государства отправляют наблюдателей, которые не уполномочены что-либо подписывать.

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При этом перед Киевом стояла задача собрать большинство стран-участниц ООН на уровне глав государств, чтобы подписать итоговую декларацию и создать международную коалицию. Неудачи, как считает эксперт, связаны, в том числе с выборами в США и «активной работой» России.

25 мая Зеленский призвал Си Цзиньпина и Байдена поддержать саммит своим участием. Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американский лидер не поедет на конференцию в Швейцарии, поскольку в это время должен посетить акцию по сбору средств на свою предвыборную кампанию в Калифорнии.

Си Цзиньпин на встрече с Путиным заявил, что Китай поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации вокруг Украины в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия.