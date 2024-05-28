Во Франции оценили идею разрешить Киеву наносить удары вглубь РФ

Украина не должна получить право применять оружие Запада для ударов вглубь территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление политиков из Франции, возглавляющих списки своих партий на выборах в Европейский парламент.

Представитель партии «Неподчинившаяся Франция» Манон Обри заявил, что это означало бы переход конфликта вокруг Украины на новый уровень эскалации, и как следствие, вызвать столкновение ядерных держав.

Подобной позиции придерживается лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. По его словам, задача Франции состоит в оказании поддержки Киеву, при этом избегая прямого столкновения с Москвой.

«Если речь идет о поставке дальнобойных ракет, то я, как и многие европейские лидеры, против такого шага», — указал парламентарий.

Он также раскритиковал идею отправки военных на Украину и планы по использованию ядерного потенциала Франции совместно со странами Европейского союза. Политик указал, что данные шаги «означали бы нарушение красных линий, противоречили бы национальному суверенитету Франции и подрывали бы ее дипломатические возможности».

Лидер списка партии «Реконкиста» Марион Марешаль также высказалась против отправки французских войск на Украину.

«Поддерживать Украину не означает воевать вместо нее», — сказала она.

При этом кандидат от социалистов Рафаэль Глюксманн потребовал от французских властей «дать Киеву то, что он захочет».

Франция начала создавать альянс стран для отправки войск на Украину

Ранее лидер Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении Евросоюза продолжать оказывать поддержку Киеву. При этом он отметил, что европейские страны не ведут войну против России и ее народа.