СМИ сообщили о намерении Зеленского подписать "соглашение о безопасности"
Владимир Зеленский 28 мая посетит Бельгию, сообщает РИА Новости.
Он подпишет соглашение о безопасности и встретится с главой правительства страны Александром Де Кроо и министром обороны Людивин Денондер.
DikGAZETE: Зеленский все больше выглядит уставшим, злым и замкнутым
После подписания документов о безопасности в Брюсселе Зеленского примут на военном аэродроме Мелсбрук. Там он встретится с пилотами, инструкторами и техническими специалистами самолетов F-16.
Рамблер: главные новости