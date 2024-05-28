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СМИ сообщили о намерении Зеленского подписать "соглашение о безопасности"

Владимир Зеленский 28 мая посетит Бельгию, сообщает РИА Новости.

СМИ сообщили о намерении Зеленского подписать "соглашение о безопасности"
© Офис президента Украины

Он подпишет соглашение о безопасности и встретится с главой правительства страны Александром Де Кроо и министром обороны Людивин Денондер.

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После подписания документов о безопасности в Брюсселе Зеленского примут на военном аэродроме Мелсбрук. Там он встретится с пилотами, инструкторами и техническими специалистами самолетов F-16.

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