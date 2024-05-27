КНДР обвинили в нарушении резолюций Совбеза ООН

Индо-Тихоокеанское командование ВС США назвало грубым нарушением резолюций Совбеза ООН попытку КНДР запустить военный спутник в космос. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующее заявление INDOPAC.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи подтвердило попытку запуска Пхеньяном военного разведывательного спутника. Она завершилась неудачей из-за недавно разработанного двигателя. В INDOPAC указали, что осведомлены о запуске спутника КНДР.

«Он является грубым нарушением многочисленных резолюций СБ ООН, нагнетает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью как в самом регионе, так и за его пределами», — заявили там.

В INDOPAC отметили, что США остаются непоколебимы в своей приверженности поддержанию национальной обороны и защите Японии и Южной Кореи. При этом там подчеркнули, что запуск спутника КНДР не представляет угрозы для американских военнослужащих и объектов в регионе, а также американских союзников.