Французы грубо остановили Макрона из-за Украины

Жители коммуны Туркуэн остановили президента Франции Эммануэля Макрона на улице и спросили, почему правительство отправляет миллиарды евро помощи Украине, в то время как многие простые французы живут в нищете. Об этом пишет Le Journal De Dimanche (JDD).

Макрон встретился с населением Туркуэна перед посещением матча «ПСЖ» — «Лион». Во время встречи один из прохожих грубо остановил политика.

«Как можно отправлять миллионы на Украину, но ничего не давать французскому народу?» — задал он вопрос президенту.

Макрон ответил, что помощь Киеву — для будущего Франции.

«А 11 тысяч бутылок шампанского в Елисейском дворце — это для кого, для защиты Украины?» — спросил житель.

Ранее Макрон заявил, что европейцы не ведут войну против России или российского народа.