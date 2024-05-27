Глава евродипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что деньги Венгрии не идут на военную помощь Украине. Его слова приводит ТАСС.

Боррель уточнил, что деньги Венгрии не используются «ни на оружие, ни на нелетельную» военную помощь Украине.

Напомним, что Будапешт сейчас блокирует большинство решений ЕС по Украине, в том числе новые пакет помощи Киеву со стороны европейских стран в размере пяти миллиардов евро. Также Венгрия задерживает финансирование Киева из замороженных активов РФ. Помимо этого в Будапеште заявляли, что не поддержат вступление Украины в Евросоюз, пока страна не восстановить у себя права венгров в Закарпатье.