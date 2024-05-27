Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал трагическим инцидент в Рафахе на юге сектора Газа, где в районе направленного на ликвидацию высокопоставленных радикалов из движения ХАМАС израильского авиаудара пострадали непричастные гражданские лица. Соответствующее заявление глава кабмина сделал, выступая в Кнессете (парламент страны), указав, что Израиль проведет расследование случившегося.

Израиль в "Рафахе обеспечил эвакуацию миллиона жителей", но, "несмотря на все усилия, вчера (26 мая - прим. ТАСС) произошел трагический инцидент", сказал Нетаньяху.

"Мы расследуем случившееся", - добавил премьер.

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Выступление главы кабмина в Кнессете транслировали основные каналы израильского телевидения.