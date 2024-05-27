Боррель высказался о дискуссии по поводу третьей мировой войны

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель отказался комментировать вопрос, толкает ли политика Евросоюза мир к третьей мировой войне, поскольку он "философский" и не входит в компетенции его службы. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам, в ответ на просьбу прокомментировать слова премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что политика ЕС на Украине ставит мир на грань третьей мировой войны.

"Этот вопрос было бы интересно обсудить на уровне глав государств ЕС. На нашем уровне, гораздо более низком и скромном, мы не можем обсуждать такие вопросы, мы должны обсуждать практические вопросы. Если лидеры стран ЕС договорились создать фонд военной поддержки Украины, то наша задача принять практические решения и устранить все проблемы, чтобы это сделать. Философская дискуссия, вопрос о третьей мировой войне, безусловно, важный и интересный, но сегодня он не стоял на повестке дня Совета ЕС", - сказал Боррель.

Отвечая на вопрос, не пытается ли ЕС вернуть в странах Евросоюза обязательную военную службу по призыву, Боррель заявил, что Евросоюз "и близко не имеет таких полномочий, поскольку это национальное решение".

"Я читал в газетах, что этот вопрос обдумывает Великобритания, но ЕС этого не делает", - сказал он.

В ООН объявили о третьей мировой войне

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил венгерским СМИ, что не позволит Евросоюзу "втянуть венгров в мировую войну в третий раз".