Боррель высказался о дискуссии по поводу третьей мировой войны

Глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал вопрос о третьей мировой войне «философским» и не входящим в компетенции его службы. Его слова приводит ТАСС.

На пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам его попросили прокомментировать слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что политика Евросоюза на Украине ставит мир на грань третьей мировой войны. Боррель ответил, что данный вопрос было бы «интересно обсудить на уровне глав европейских государств».

«На нашем уровне, гораздо более низком и скромном, мы не можем обсуждать такие вопросы, мы должны обсуждать практические вопросы. Если лидеры стран ЕС договорились создать фонд военной поддержки Украины, то наша задача принять практические решения и устранить все проблемы, чтобы это сделать. Философская дискуссия, вопрос о третьей мировой войне, безусловно, важный и интересный, но сегодня он не стоял на повестке дня Совета ЕС», — добавил он.

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Также у Борреля спросили, не пытается ли ЕС вернуть в европейских странах обязательную военную службу по призыву. Отвечая на это, он сказал, что у Евросоюза нет таких полномочий, это решает каждая страна отдельно.