В «Талибане» заявили, что движение никогда не было террористическим

Движение «Талибан»* хочет развивать позитивные отношения со странами мира. Об этом «РИА Новости» заявил глава политического офиса талибов в Катаре Сухейль Шахин.

Он отметил, что движение «хочет позитивных отношений с соседями и странами региона и мира». Шахин добавил, что «Талибан» «никогда не было террористическим».

«Но мы воевали за освобождение нашей страны от иностранной оккупации», — указал он.

Ранее движение «Талибан» сообщало о планах создать в Афганистане логистический энергохаб. Таким образом талибы хотят превратить страну в логистический узел для поставок энергоресурсов, включая нефть из России.

Напомним, что в августе 2021 года, после ухода военных сил США из страны, радикалы из «Талибан» без боя вошли в Кабул, а в сентябре огласили состав временного правительства.

*движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность