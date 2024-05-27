Главы МИД ЕС обсудили отмену запрета на удары оружием НАТО по РФ

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза обсудили на заседании вопрос отмены ограничений на применение Украиной оружия НАТО для ударов по территории России. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. ТАСС

«(Мы обсудили. — RT) необходимость предоставления большего числа систем ПВО, в частности Patriot, а также снятие ограничений на применение Украиной поставляемого оружия (для ударов) по территории России», — рассказал дипломат, добавив, что дебаты по этому вопросу сейчас набирают обороты. RT на русском

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости снять ограничения на удары ВСУ западным оружием по России. Lenta.ru