Советник главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул Павел Вережану обвинил Кишинев в русофобии, заявив, что власти республики намеренно отвергают готовых к сотрудничеству Россию и СНГ. Его слова приводит «РИА Новости».

Вережану считает, что власти Молдавии «специально заводят республику в русофобию», которой занимаются Европа и США, показывающие «двойные и тройные стандарты».

«Мы — маленькая страна, которую хотят вовлечь в военный конфликт. Хоть как-то ущипнуть РФ», — сказал он.

При этом именно Россия готова предоставлять Молдавии газ по четыре лея (20 центов) и вместе со странами СНГ принимать сельскохозяйственную продукцию аграриев республики, указал Вережану.

«Именно СНГ и страны БРИКС являются будущим Молдовы. И власти воюют нашими руками против нашего будущего», — заключил он.

Ранее Гуцул заявляла, что Кишинев готов пожертвовать суверенитетом ради иллюзии вступления в Евросоюз.

Сегодня, 27 мая, в Молдавии возобновили рассмотрение дела против главы Гагаузской автономии, которую обвиняют в причастности к незаконному финансированию запрещенной в стране партии «Шор». Сама же Гуцул назвала заведенное против нее уголовное дело политическим преследованием.