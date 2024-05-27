Участники «Би-2» получили гражданство Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство страны музыкантам рок-группы «Би-2». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации президента Адриан Бэлуцел.

«Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства Республики Молдова некоторым участникам группы "Би-2" и членам их семей», — написал он.

Ранее президент Молдавии дала интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом в реестр иноагентов). В ходе беседы Санду разговаривала на русском языке. Помимо этого, она пообещала подписать документы о выдаче гражданства участникам «Би-2», о чем сообщал Бэлуцел.

До этого вокалист «Би-2» Лева (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом в реестр иноагентов) пожаловался на финансовые проблемы коллектива после отъезда из России. Он также поделился, что группа съездила в пробный тур по США и Европе, чтобы понять механизм работы музыкальной индустрии за границей.