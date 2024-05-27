Санду предоставила гражданство Молдавии некоторым музыкантам из «Би-2»
Президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство республики нескольким музыкантам из группы «Би-2», заявил глава администрации президента Адриан Бэлуцел.
«Санду подписала указ о предоставлении гражданства Республики Молдова некоторым участникам группы «Би-2» и членам их семей», — написал он в Telegram.
Ранее Балуцел сообщил, что несколько участников музыкальной группы «Би-2» подали документы на получение гражданства Молдавии.
До этого генконсул России в Пхукете рассказал, что музыкантов депортировали из Таиланда за проведение концертов без разрешения на работу.